تراند الفن: «تعليم الجيزة» تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس طلابها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 10:09 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس طلاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمرحلتين الإعدادية والثانوية وبحضور طلاب المرحلة الإعدادية. والطلاب هم محمد جمال بإدارة العمرانية التعليمية ومريم مشير بإدارة العجوزة وملك رمضان بإدارة شمال وسندس محمود بإدارة بولاق وبيتر شريف بإدارة الوراق ومروان تامر بإدارة جنوب وندى صموئيل بإدارة الهرم، ومن المرحلة الثانوية: محمد أحمد بإدارة أكتوبر ورضوى كمال بإدارة الشيخ زايد وأحمد سيد بإدارة البدرشين ورحمه خالد بإدارة كرداسة وبسنت عربي بإدارة العجوزة وهناء محمود بإدارة العياط وأحمد سعيد بإدارة أوسيم التعليمية. وهنأ مجدي الجيار وكيل المديرية، طلاب المكتب التنفيذي بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020/2021. وفي سياق منفصل، تفقد مجدي الجيار، وكيل المديرية، لجان الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، موضحا أنه بلغ إجمالي المتقدمين لشعبة العلمي علوم 3799 طالبا وطالبة وشعبة العلمي رياضة 1653 طالبا وطالبة والشعبة الأدبية 5522 طالبا وطالبة بمدارس التعليم الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية. وكرّم المركز القومى لثقافة الطفل تحت قيادة الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية عدد من ابناء موهوبين تعليم الجيزة لفوزهم بمسابقة “أثر وتأثير” بإدارات (العمرانية وشمال وجنوب و6 أكتوبر ومنشأة القناطر وبولاق الدكرور والعجوزة). وفاز أربعة طلاب بميداليات ذهبية وهم (يوسف أحمد والحسن سليمان حسين بمدرسة ملحقة خاتم المرسلين ووفاء صائب عبد الرؤوف بمدرسة الفيصلية الاسلامية ومحمد كامل بمدرسة الصفا). كما فاز أربعة طلاب بميداليات فضية وهم (يوانا ناجح بمدرسة عيون مصر وسام حسام مدرسة حسام الدين وجنى خالد حسن بمدرسة أم المؤمنين وحبيبه حسن عبد الصمد بمدرسة الصفا). وحصل ثلاثة عشر طالب وطالبة بشهادات تقدير وهم (مهرائيل هلال وعلى أشرف وسارة صبرى ومحمد نصر وجنى حسين ومحمد عرفه وملاك سيد وشيماء ناصر وهناء صلاح وإيمى هانى وابراهيم ياسر ورغداء محمد وعلا أشرف).

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «تعليم الجيزة» تعلن تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس طلابها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.