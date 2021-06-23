تراند الفن: «الطيران»: إغلاق مطار سفنكس بهدف تطويره ليستوعب 900 راكب في الساعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أن قرار إغلاق مطار سفنكس جاء لإنهاء كافة أعمال التطوير داخل المطار، ورفع الكفاءة وزيادة أعداد الركاب من 300 راكب في الساعة إلى 900 راكب، حتى يكون جاهزا للافتتاح قبل نهاية العام الجاري، بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير بمنطقة الإهرامات.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولة تفقدية بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة الإجراءات الإحترازية التي يتم تنفيذها لمكافحة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19: “إن وزارة الطيران المدني قررت إغلاق المطار حتى تترك للشركة المنفذة الانتهاء من كافة أعمال التطوير خلال فترة سريعة، وحتى لا تكون هناك أي ثغرات أمنية أثناء فترة التطوير”.

وزير الطيران المدني: إنشاء كيانات لمصر الطيران في بعض الدول الأفريقية

وأضاف “مصر للطيران، بدأت تنتشر في أفريقيا بقوة من خلال إنشاء كيانات في بعض الدول الأفريقية ، مثل دولتي غانا وجنوب السودان، وذلك لتشغيل الطائرات من هناك، وافتتاح خطوط طيران جديدة من تلك الدول إلى مختلف دول العالم، وهو استثمار كبير وتم مراجعته من قبل كافة الجهات المختصة”.

وشدد على أن التغيير سنة الحياة، وكل مسؤول عمل بقطاع الطيران المدني أدى دوره على أكمل وجه، قائلًا: “أتوجه بالشكر لكل قيادات الوزارة، التي تربطها علاقة جيدة مع كافة جهات الدولة وكافة الوزارات، ونتمنى مزيدا من التوافق”.

من جانبه، قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: “العالم كله تضرر بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، الوقوف أمام الأرقام يكشف لنا حجم الخسارة، ففي شهر أبريل وحتى شهر يونيو 2019 كان عدد الرحلات 88 ألف، في حدود 10 ملايين راكب، بالنسبة لنفس المدة في 2020 بلغ نسبة المسافرين 12 ألف رحلة في حدود 390 ألف مسافر”.

وأشار محروس إلى أن الخسائر التي تسببت فيها الجائحة عالمياً فادحة، خاصة في مجال الطيران المدني، حيث تعرضنا لخسارة كبيرة بسبب إحجام ملايين المسافرين حول العالم عن السفر.