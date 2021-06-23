فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بقتل والده بـ “شومة” عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية بقنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بضبط “مصطفى.م.ع”؛ بتهمة قتل والده عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية بقنا.
وكانت تحريات المباحث كشفت أن مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه، وبعد الفض بينهما حاول الاعتداء على شقيقه باستخدام شومة فضرب والده من الخلف؛ اعتقادًا منه أنه أخوه لارتدائه جلبابه؛ ما أدى إلى مصرعه.
وحرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إدارى مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: القبض على المتهم بقتل والده عن طريق الخطأ في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.