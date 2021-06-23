تراند الفن: القبض على المتهم بقتل والده عن طريق الخطأ في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بقتل والده بـ “شومة” عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية بقنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بضبط “مصطفى.م.ع”؛ بتهمة قتل والده عن طريق الخطأ بقرية الأشراف القبلية بقنا.

وكانت تحريات المباحث كشفت أن مشاجرة نشبت بين المتهم وشقيقه، وبعد الفض بينهما حاول الاعتداء على شقيقه باستخدام شومة فضرب والده من الخلف؛ اعتقادًا منه أنه أخوه لارتدائه جلبابه؛ ما أدى إلى مصرعه.

وحرر المحضر رقم 2665 لسنة 2012 إدارى مركز قنا، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.