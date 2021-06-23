فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - تسبب حريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تفحم 16 سيارة مُكهّنة وعدد من الصوب الزراعية الواقعة في شارع نادي الصيد، قبل البنك الزراعي المصري.
وذكرت مصادر مسؤولة لـ”القاهرة 24″، أن السبب وراء الحريق، هو عدم وجود تأمين صناعي في تلك المنطقة، مُشددة على أنها مُهملة بصورة كبيرة، وتكرر فيها العديد من المُشكلات السابقة.
وأوضحت المصادر، أنه لا يوجد أي خسائر بشرية في الحريق، مؤكدة السيطرة على الحريق بعد تحرك قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء لموقع الحادث.
وعلّق المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، على الحريق الذي تعرض له جراج سيارات تابعة لوزارة الزراعة بشارع نادي الصيد، وامتد إلى بعض الصوب الزراعية.
وقال المتحدث الرسمي، إنه لا داعي للقلق، حيث إن الحريق في منطقة بعيدة عن مبنى الوزارة في بعض المهملات الموجودة.
وأضاف أن وزير الزراعة موجود بنفسه ويتابع الموقف، وقد تم السيطرة على الحريق بالكامل ولا داعي للقلق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حصر أوّلي لخسائر وزارة الزراعة.. تفحم 16 سيارة وعدد من الصوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.