تراند الفن: مصر تسمح للمطعمين ضد كورونا بدخول أراضيها دون الحاجة لفحص PCR

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 6 زيارة

صحيفة المرصد – وكالات : أعلنت وزارة الصحة المصرية عن السماح بدخول القادمين من الخارج دون الحاجة لخضوعهم لفحص PCR، شرط إبرازهم شهادة تطعيمهم الكامل ضد فيروس كورونا. مرور 14 يوما

وقالت الوزارة في بيان وزعته على المطارات والموانئ إن “ذلك يتضمن اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، على أن يراعي القارة الزمنية، وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين (سبوتنيك V – فايزر – أسترازينيكا – موديرنا – سينوفارم – سينوفاك)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح “جونسون أند جونسون”، وذلك بالنسبة للدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة من كورونا”. وفقًا لـ”العربية” مراجعة شهادة التطعيم

وأضافت: “يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 -ID NOW COVID، وفي حال إيجابية النتيجة، يتم إجراء فحص PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية الفحص يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن”.

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