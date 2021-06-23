تراند الفن: وزير الري يفتتح محطة مياه شرب أنشأتها مصر بجنوب السودان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - في ثالث أيام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة، عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، عددا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثاته، بكل من تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية، وبيتر مارسيلليو ناصر وزير الكهرباء والسدود.

وصرح عبدالعاطي، بأن هذه الجلسات تأتي في إطار التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وموقف المشروعات المنفذة حاليا في 7 ولايات، التي تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان، وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالى، مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتى تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق، وازالة الحشائش من المجارى النهرية لتسهيل الحركة النهرية.

وأوضح عبدالعاطى، أنه استعرض مع تعبان دنج تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مشيرا في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، التي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

وافتتح عبدالعاطي، محطة مياه الشرب الجوفية، التي أنشأتها مصر بمنطقة «جبل ليمون» بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان، والقنصل أحمد البكري ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وبعثة الري المصري بجنوب السودان، وسيادة سلطان منطقة جبل ليمون.

وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق 100 متر، مزود بطلمبه شمسية، وخزان بسعة 36 متر مكعب لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة، لاستخدام الأهالي، بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة.

وتلقى الوزير، خطاب شكر من سلطان منطقة «جبل ليمون» على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالي المنطقة، واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.