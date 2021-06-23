تراند الفن: أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا قياسيا منذ أكتوبر 2018

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - سجلت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، 75.32 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.30دولار للبرميل.

وقد حققت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الرابعة لها على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة1%.

وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018، ولكنها لم تصل لهذه المعدلات منذ فترة طويلة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وشهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم ارتفاعًا، وذلك بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.

ونشرت مؤسسة ستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتماني، تقريراً الأسبوع الماضي، حول توقعات ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، وليس العام المقبل، كما كانت التوقعات من قبل.

ونقل التقرير ما قاله رئيس أبحاث السلع في بنك غولدمان ساكس الاستثماري، جيف كوري: “إنه لا يستبعد وصول السعر إلى 100 دولار في ضوء وضع السوق الحالي”.

وذكر التقرير “المستثمرون رفعوا نسبة التوقعات بوصول الأسعار إلى 100 دولار لحوالى 10%، وكانت توقعات سابقة قدرت أن يصل سعر النفط إلى حاجز 100 دولار بنهاية العام المقبل، أي بحلول شهر ديسمبر 2022، وليس ديسمبر 2021”.

لكن أغلب المشاركين في مؤتمر «بلاتس» ظلوا عند تقديرات أن تبقى أسعار النفط في نطاق 70 – 80 دولارًا للبرميل هذا العام، مستندين في ذلك إلى سعة الطاقة الإنتاجية لدى السعودية، وحرص تحالف «أوبك+» على ضبط توازن السوق بين العرض والطلب.

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، تقريرًا قبل أيام عن عقود الـ«أوبشنز» أو الخيارات التي تحدد سعر النفط عند 100 دولار للبرميل في ديسمبر 2022، أو حتى في ديسمبر العام الحالي 2021.