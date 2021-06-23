تراند الفن: الشيخ: موظفو العاصمة الإدارية الجديدة تدربوا على 4 برامج

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:09 مساءً - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنهم وضعوا 4 حزم من البرامج التدريبية لتدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

البرنامج الأول

وأضاف «الشيخ» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن أول هذه البرامج أساسيات الوظيفة العامة، مثل القوانين الحاكمة للدولة، والمشروعات القومية الكبرى، والتحولات الجذرية التي تحدث في مصر، والنقلة النوعية التي تحدث في البلد والتي لا تتكرر إلا كل عدة قرون، كما درسوا أيضا استراتيجية مكافحة الفساد.

البرنامج الثاني

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن البرنامج التدريبي الثاني كان برنامج الجدارات، وجرى تدريب 20722 موظفًا فيه، وهو مصمم خصيصًا بناء على الجدارات المطلوبة.

البرنامج الثالث

وأوضح أن هناك برنامج تدريبي آخر لمن يعملون في الأقسام الإدارية والعلاقات العامة والمرافق، وهذا البرنامج جرى تنفيذه بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، هناك زملاء آخرين يعملون في الماليات، وهؤلاء تدربوا مع وزارة المالية، وآخرين تدربوا في وزارة التخطيط، وجميعها برامج تخصصية تتم مع الوزارات المختصة.

البرنامج الرابع

ولفت إلى أن البرنامج الرابع هو التدريب على التطبيقات، حيث إن الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية سوف يستخدمون العديد من البرامج الإلكترونية، وبالتالي جرى تدريبهم مع إدارة النظم الإلكترونية في القوات المسلحة.

وكشف عن أن خطة الإصلاح الإداري مقسمة على عدة مراحل تمتد في الفترة من سنة 2015 إلى سنة 2030، والمرحلة الأولى منها دخلت ضمن استراتيجية التنمية المستدامة في 2015، وكان هدفها هو وضع تصور لشكل الجهاز الإداري المصري في نهاية 2030، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى جهاز إداري كفؤ وفعال، ومحوكم، وقادر على القيام بالدور التنموي، ويعلي من رضا المواطن، فالمواطن هو الهدف والمقصد في النهاية.