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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلى بيتزا في العالم من الذهب 24 قيراط للأثرياء فقط و لكن يشترط طلبها قبل موعد تناولها بـ 24 ساعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بيتزا الذهب مازالت المطاعم تتنافس في كل لحظة على تقديم كل ما هو جديد و مميز من أجل جذب المزيد من العملاء، و بالطبع فإن مطاعم الأثرياء تعمل أيضا في كل لحظة من أجل تقديم الفاخر و الباهظ الثمن لعملائها الأثرياء الذين يبحثون عن أرقى الأطعمة التي لا تنتشر في الأوساط الأخرى، و كان مطعم البيتزا في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية واسمه “إندستري كيتشن” واحدا من تلك المطاعم التي استطاعت أن تقوم بلفت أنظار الأثرياء و المشاهير من نجوم المجتمع ، حيث أطلق مطعم البيتزا “إندستري كيتشن” طبق جديد خاص بالمطعم يقدم تقديمه إلى الطبقة الراقية من المجتمع و الذين فقط يمكنهم القيام بدفع قيمة هذا الطبق الفريد من نوعه .
ما هي مكونات أغلى بيتزا في العالم من الذهب الخالص 24 قيراط ..؟..
طرح مطعم “إندستري كيتشن” بيتزا جديدة في قائمة الطعام الخاصة بالمطعم أطلقوا عليها اسم مميز يوحي بما تتضمنه البيتزا و هو الذهب ” 24 قيراط “، كما أنها كانت تحتوي على أوراق ذهبية بالفعل بينما هي قابلة لكي يتناولها الزبون ، و يهضمها بكل سهولة إضافة الى كبد الأوز الباهظ الثمن، و الكافيار من أغلى الأنواع و هو كافيار أوسيرتا إضافة الى الكمأ
هذا و قد أعلن مطعم “إندستري كيتشن” أن سبب غلاء بيتزا 24 قيراط الذهبية ، و ارتفاع ثمنها كي تناسب الأغنياء و الأثرياء لا يرجع فقط الى غلاء مكوناتها و إنما الى صعوبة احضار تلك المكونات ، حيث يتم استيراد الأوراق الذهبية من الأكوادور ، بينما يتم استيراد جبنة ستيلتون البيضاء من بريطانيا ، أما عن كبد الإوز الفاخر و الكمأ فيتك احضاره من فرنسا ، و الكافيار الفاخر من بحر قزوين ، و هنا تكمن خصوصية البيتزا و سر تميزها و غلاء سعرها.
سعر طبق بيتزا 24 قيراط في مطعم “إندستري كيتشن”
و قد قام مطعم “إندستري كيتشن” بتحديد سعر طبق بيتزا 24 قيراط ، بمبلغ يقدر بحوالي 2000 دولار أمريكي، و يقدم معه قطع ساخنة من لحم الستيك اللذيذ إضافة الى مجموعة من ألذ المأكولات البحرية الفاخرة و الشهية ، و في النهاية فإن سعر طبق بيتزا 24 قيراط ليس فقط العائق الوحيد الذي يمنعك عزيزي القارئ من تناولها ، و إنما الشرط الوحيد الذي وضعه مطعم “إندستري كيتشن” هو أن يتم طلب البيتزا الباهظة الثمن مسبقا بحوالي 24 ساعة، حتى يمكن تلبية الأوردر في الموعد الذي يرغب في وصولها إليه .
وكما تحدثنا من قبل عن أغلى بيتزا في العالم ومكوناتها و كيف يتم طلبها و ما هو شرط طلب
هذه البيتزا، نتحدث اليوم أيضا عن أسرع بيتزا في العالم حيث يمكن أن نقوم بتحضيرها في خلال
دقائق فقط دون الحاجة الى تركها لفترة من الوقت حتى تتخمر، و مميزاتها ليست فقط لكونها سريعة بل
أيضا لأنها خفيفة و يمكن القول بأنها أخف وجبة غنية بالخضراوات و الجبن و اللبن و بالتالي فهي تمد
الجسم بكل ما يحتاج إليه من فيتامينات و الكالسيوم الهام في بناء العظام.
أنها بيتزا سريعة التحضير لا تحتاج إلى وجود الفرن حيث يمكن تحضيرها بالكامل على البوتاجاز فقط،
و بهذا فهي سهلة التحضير في أي وقت
والآن هيا بنا معا لتحضير أخف و أسرع بيتزا في العالم و بمكونات بسيطة متواجدة دائما في مطبخ الأسرة.
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