تراند الفن: تشكيل لجنة لاعتماد تنسيق الثانوية العامة في سوهاج 2021

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في إعداد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية للإعلان عن درجات القبول في كل منها خلال الأيام القادمة للناجحين في الشهادة الإعدادية 2021.

ووجه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بتشكيل لجنة برئاسته، وتضم في عوضيتها كلاً من رئيس لجنة النظام والمراقبة لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة سوهاج، ومدير شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، ومدير إدارة التخطيط، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

بدء لجنة تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

وبدأت اللجنة في حصر أعداد الطلاب المتوقع قبولها في كل من الثانوية العامة 2021 والتعليم الموازي لها، من الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، بالإضافة إلى أنواع المدارس الأخرى الموازية، وسيتم إعلان درجات القبول في كل مدرسة من المدارس الأخرى قريباً.

وعقب الانتهاء من إعداد درجات القبول بكل مدرسة، سيتم اعتماد الدرجات من وكيل وزارة التربية والتعليم، لعرضها على اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لاعتمادها وتوزيعها على الإدارات التعليمية، للبدء في قبول ملفات الطلاب.

واعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، بنسبة نجاح 78.29%، وبلغ عدد من تقدموا للامتحانات هذا العام 78 ألف 894 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف و141 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، داخل 11 إدارة تعليمية، بينما حصل 1000 طالب وطالبة على الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة.