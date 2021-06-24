فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في إعداد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية للإعلان عن درجات القبول في كل منها خلال الأيام القادمة للناجحين في الشهادة الإعدادية 2021.
ووجه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بتشكيل لجنة برئاسته، وتضم في عوضيتها كلاً من رئيس لجنة النظام والمراقبة لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة سوهاج، ومدير شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، ومدير إدارة التخطيط، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.
بدء لجنة تنسيق الثانوية العامة بسوهاج
وبدأت اللجنة في حصر أعداد الطلاب المتوقع قبولها في كل من الثانوية العامة 2021 والتعليم الموازي لها، من الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، بالإضافة إلى أنواع المدارس الأخرى الموازية، وسيتم إعلان درجات القبول في كل مدرسة من المدارس الأخرى قريباً.
وعقب الانتهاء من إعداد درجات القبول بكل مدرسة، سيتم اعتماد الدرجات من وكيل وزارة التربية والتعليم، لعرضها على اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لاعتمادها وتوزيعها على الإدارات التعليمية، للبدء في قبول ملفات الطلاب.
واعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/ 2021، بنسبة نجاح 78.29%، وبلغ عدد من تقدموا للامتحانات هذا العام 78 ألف 894 طالباً وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألف و141 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، داخل 11 إدارة تعليمية، بينما حصل 1000 طالب وطالبة على الدرجات النهائية بمجموع 280 درجة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشكيل لجنة لاعتماد تنسيق الثانوية العامة في سوهاج 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.