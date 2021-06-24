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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت الوطن 5 زيارة
يعبر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني
تستطيع أن تقوم بتنمية أعمالك أو مشاريعك، وقد تأتي بأفكار مختلفة ومميزة.
حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي
القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمنحك يومًا مناسبًا لتوطيد علاقتك بالأحبة والأصدقاء والاحتفال معهم.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.