تراند الفن: طرق تساعدك على التخلص من احتباس الماء بالجسم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - يعاني الكثير من الناس من الانتفاخات، بسبب احتباس الماء بالجسم، وبالتالي يزيد الوزن، لذا إليك أعراض احتباس الماء بالجسم، وطرق التخلص من الانتفاخات الناتجة عن احتباس الماء.

أعراض احتباس الجسم

انتفاخ الساقين.

تورم الكاحلين.

انتفاخ القدمين.

جلد أحمر مشدود ولامع.

انتفاخ أصابع اليدين قليلًا.

رنين على الأصابع.

زيادة الوزن المفاجئة.

أسباب احتفاظ الجسم بالماء

مشاكل متعلقة بالكلى والكبد والقلب والرئة.

النظام الغذائي غير المتوازن.

الدورة الشهرية.

التركيب الجيني البحت.

طرق التخلص من احتباس الماء بالجسم

عدم رش الملح:

ينصح بعدم تجاوز أكثر من ملعقة صغيرة من الملح يوميًا، وامتنع عن رش حبيبات الملح أثناء تناول الطعام.

طهي الطعام بالمنزل:

تجنب تناول الطعام الجاهز من الخارج، حيث تؤدي الكربوهيدرات البيضاء المكررة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يسبب إفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي الأنسولين المفرط إلى تحفيز الكلى على إعادة امتصاص الملح، ومن ثم احتباس الماء بالجسم.

تناول الدواء:

تساعد مدرات البول جسمك على التخلص من الصوديوم والماء الزائد عن طريق البول.

شرب المياه:

يساعد شرب المياه على تخلص الجسم من الجفاف، فعندما تشرب كمية كافية من السوائل، يتلقى الجسم إشارة تفيد بأنه لا داعي للاحتفاظ بالماء دون داع ويتخلص من الفائض.

عدم الجلوس لفترة طويلة:

عندما تجلس لفترة طويلة مع تدلي قدميك نحو الأرض، فإن الجاذبية تجمع كل الدم في الكاحلين وتعيق الدورة الدموية السلس.

رفع القدمين:

ارفع قدميك عن مستوى قلبك عدة مرات خلال اليوم، من أجل تحريك السوائل من القدمين والكاحل.

ارتداء جوارب ضاغطة:

يؤدي ضغط الجوارب برفق إلى دفع تدفق الدم إلى أعلى الساق، مما يساعد على منع التورم وحتى تجلط الدم.