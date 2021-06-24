تراند الفن: ابنة محمد حلاوة لياسمين عبد العزيز: “حاربتينا وآذيتينا.. بطلي تظهري بصورة مش حقيقتك” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - شنت ليلى، ابنة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة، هجومًا على طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مُتهمةً إياها بخطفه من أسرتها، مشيرةً إلى أنها حاولت قطع علاقته بهم وأذيتيهم.

وكتبت ليلى، عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “إنستجرام”: “إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. إنتي اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذيتنا كتير.. الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. انتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيييييييييييب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك”.

ليلى محمد حلاوة

وسبق وتحدثت ريهام حجاج عن تفاصيل زواجها من محمد حلاوة، بعد انفصاله بعام واحد عن ياسمين عبد العزيز، خاصة أن ذلك الانفصال لم يكن مُعلنًا، خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي على شاشة قناة “النهار” في برنامج “سهرة خاصة”.

وعلقت ياسمين عبد العزيز، على تصريحات ريهام حجاج، إذ نشرت صورة لزوجها الفنان أحمد العوضي، من أحداث مسلسلهما الرمضاني الماضي “اللي مالوش كبير”، وعلقت عليها بطريقة غير مُباشرة: “على الله حكايتكم يا جوز حرابيق”.