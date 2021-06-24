تراند الفن: تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 24-6-2021

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - استقرت أسعار الذهب في سوق الصاغة خلال التعاملات اليوم الخميس، لتتعافى نسبيًّا من الخسائر القوية التي تعرضت لها بنحو 46 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:-

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 811 جنيها.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعا في السوق المحلي 774 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 663 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و192 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية ومع متابعة تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.3% أو 6 دولارات ليصل إلى 1783.40 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 91.760 نقطة.

وكرر “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بأن التضخم سيتباطأ في الفترة المقبلة، لكنه أكد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار التي شهدها الاقتصاد الأمريكي كانت أكبر من المتوقع.

وأضاف ردًا على سؤال أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن ربما كل الارتفاع في معدلات التضخم يأتي من الفئات التي تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مثل السيارات المستعلة والشاحنات”.

واعترف رئيس الفيدرالي الأمريكي بعدم اليقين بشأن رؤيته، قائلًا: “سأقول إن هذه التغيرات كانت أكبر مما توقعنا، وقد يتبين لنا أنها أكثر استمرارية مما توقعنا.

كما ساعد ضعف الدولار، الذي انخفض بنسبة 0.2٪، في تقليل تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، وتجاهلت الأسواق على نطاق واسع بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية التي أظهرت نشاط المصانع عند مستوى قياسي مرتفع في يونيو.

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