تراند الفن: حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏55 ثانية مضت الوطن 1 زيارة

مولود برج الجوزاء لديه عدد كبير من الأصدقاء، ويتسم بحس الفكاهة، لكن أبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك ألا تغامر وأن تخطط جيدا لتنمية أعمالك ومدخراتك. حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور! ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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