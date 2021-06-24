تراند الفن: معتز عبدالفتاح يشيد بنجاح “القاهرة 24”.. ويؤكد: “تجربة رائدة”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أشاد الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح في برنامج “تحت الشمس”، بتجربة موقع القاهرة 24، خلال استضافته الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس التحرير، للحديث عن نجاح التجربية، وقدرة الموقع على مُنافسة العديد من المواقع المصرية الكبرى خلال فترة وجيزة.

وقال عبدالفتاح، خلال استضافة محمود المملوك، رئيس تحرير “القاهرة 24” في برنامجه التلفزيوني “تحت الشمس”، الذي عُرض على فضائية الشمس اليوم، إنه يحب كل المتميزين، وأنت جزء من الإعلام الذي أظهر الناجحين، خاصة لما تبدأ بفكرة، وتبدأ تُخطط لها حتى تنجح وتكون رائدة في مجال الإعلام، وهذا دوري في القناة، بإظهار النماذج الناجحة للشباب، خاصة عندما يكون الشخص الذي تستضيفه واحدًا من أبناء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتابع: “محمود المملوك، بدأ الفكرة، وتحولت إلى مشروع إعلامي ناجح، وأنا بفتخر بده، لأنه واحدًا من أبنائي الذين درست لهم في جامعة القاهرة، وهذا قبل ما يكون فرحة ليا، ده نموذج لشاب هو فرحة لمصر، ولأي شاب يُفكر في النجاح وتحقيق الذات”.

رئيس تحرير “القاهرة 24”: سبب نجاحنا استهداف قارئ عاش حالة من الاستقطاب الصحفي (فيديو)

من جانبه، قال الكاتب الصحفي، محمود المملوك، رئيس تحرير “القاهرة 24”، “إن مصر شهدت حالة من الاستقطاب الصحفي خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2018، حيث كان القارئ تائهًا وسط التوجهات الموجودة خلال تلك المرحلة، وكان يضيع عليه القيمة الأساسية للخبر، لأنه كان يبحث عن المعلومة مجردة دون تلون أو توجه”.

وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح، في برنامج “تحت الشمس”، الذي عُرض على فضائية الشمس اليوم، أنه خلال تلك الفترة كان هناك معلومات مهمة موجودة وأحداث يجب أن توظف دون توجه، وهذا الأمر من أساسيات مهنة الصحافة.

وتابع: “توظيف الأحداث دفعني إلى خلق تجربة جديدة، وأن هذا هو التوقيت المناسب لتقديم ما وراء الخبر للقارئ، بمعنى أن السفرة التي لا تحتوي على سَلطة تكون ناقصة، لقد عملنا بتجرد في نشر الخبر، وبمهنية ودقة شديدتين، ثم البحث عما وراء الخبر وهو التفاصيل، وفوجئنا بتفاعل رهيب من القارئ”.

وعن تجربة “القاهرة 24”، قال الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس التحرير، إن “القصة بدأت بترابيزة صغيرة، وبدعم 2 من أصدقائي، ولم يكن هدفنا المنافسة في البداية، خاصة في وجود العديد من المواقع الكبرى، لكن كان هدفنا البحث عن البعد الآخر للرواية والتي يبحث عنها القارئ لجذب جمهور مختلف”.

وأوضح رئيس تحرير “القاهرة 24”، أنه لم يكن هدف الموقع نشر الخبر فقط، فعلى سبيل المثال، عندما نتناول واقعة وجود حريق في مكان ما، نبحث عن الأسباب التي وراء الحادث، وواقعة شهيد التذكرة بطنطا التي توفي فيها شاب أجبره الكمسري على النزول في أثناء سير القطار.. وقتها تناولنا الواقعة بدقة شديدة شملت التفاصيل والجنازة، حتى بدأت الوسائل الإعلامية تتناول الواقعة نقلًا عن “القاهرة 24”، وهذا الأمر كان نقطة تحول، بجانب العديد من “الخبطات” الصحفية الأخرى التي انفردنا بنشرها دون المواقع الأخرى”.