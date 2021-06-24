تراند الفن: تحديد موعد نقل جميع مسؤوليات وصلاحيات وأصول مؤسسة التقاعد إلى التأمينات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت الجريدة الرسمية تفاصيل، قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي إنه ابتداء من 22 ذي الحجة 1442هـ ستحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها. وأشارت إلى أنها سوف تُنقَل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بأنواعها كافة.

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