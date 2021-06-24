تراند الفن: بيرو يتعادل مع الإكوادور في كوبا أمريكا

حقق منتخب بيرو تعادلًا صعبًا أمام نظيره الإكوادور، بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مُنافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو الدولي في البرازيل، إثارة كبيرة ومُتعة بين الفريقين.

وسجّل منتخب الإكوادور الهدف الأول عن طريق ريناتو تابيا، مدافع بيرو، في مرماه بالدقيقة 23، وأضاف أيرتون بريسيادو الهدف الثاني في الدقيقة 45، وقلّص جيانلوكا لابادولا النتيجة في الدقيقة 49، وتعادل أندري كاريلو في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب بيرو أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما ظل منتخب الإكوادور في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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