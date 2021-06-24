فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 45 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
حقق منتخب بيرو تعادلًا صعبًا أمام نظيره الإكوادور، بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مُنافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو الدولي في البرازيل، إثارة كبيرة ومُتعة بين الفريقين.
وسجّل منتخب الإكوادور الهدف الأول عن طريق ريناتو تابيا، مدافع بيرو، في مرماه بالدقيقة 23، وأضاف أيرتون بريسيادو الهدف الثاني في الدقيقة 45، وقلّص جيانلوكا لابادولا النتيجة في الدقيقة 49، وتعادل أندري كاريلو في الدقيقة 55.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب بيرو أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما ظل منتخب الإكوادور في المركز الأخير برصيد نقطتين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيرو يتعادل مع الإكوادور في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.