فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 01:09 صباحاً - قال الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس تحرير “القاهرة 24”، “إن مصر شهدت حالة من الاستقطاب الصحفي خلال الفترة ما بين 2017 إلى 2018، حيث كان القارئ تائهًا وسط التوجهات الموجودة خلال تلك المرحلة، وكان يضيع عليه القيمة الأساسية للخبر، لأنه كان يبحث عن المعلومة مجردة دون تلون أو توجه”.
وأضاف، خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامي الدكتور معتز عبد الفتاح، في برنامج “تحت الشمس”، الذي عُرض على فضائية الشمس اليوم، أنه خلال تلك الفترة كان هناك معلومات مهمة موجودة وأحداث يجب أن توظف دون توجه، وهذا الأمر من أساسيات مهنة الصحافة.
وتابع: “توظيف الأحداث دفعني إلى خلق تجربة جديدة، وأن هذا هو التوقيت المناسب لتقديم ما وراء الخبر للقارئ، بمعنى أن السفرة التي لا تحتوي على سَلطة تكون ناقصة، لقد عملنا بتجرد في نشر الخبر، وبمهنية ودقة شديدتين، ثم البحث عما وراء الخبر وهو التفاصيل، وفوجئنا بتفاعل رهيب من القارئ”.
وعن تجربة “القاهرة 24”، قال الكاتب الصحفي محمود المملوك، رئيس التحرير، إن “القصة بدأت بترابيزة صغيرة، وبدعم 2 من أصدقائي، ولم يكن هدفنا المنافسة في البداية، خاصة في وجود العديد من المواقع الكبرى، لكن كان هدفنا البحث عن البعد الآخر للرواية والتي يبحث عنها القارئ لجذب جمهور مختلف”.
وأوضح رئيس تحرير “القاهرة 24”، أنه لم يكن هدف الموقع نشر الخبر فقط، فعلى سبيل المثال، عندما نتناول واقعة وجود حريق في مكان ما، نبحث عن الأسباب التي وراء الحادث، وواقعة شهيد التذكرة بطنطا التي توفي فيها شاب أجبره الكمسري على النزول في أثناء سير القطار.. وقتها تناولنا الواقعة بدقة شديدة شملت التفاصيل والجنازة، حتى بدأت الوسائل الإعلامية تتناول الواقعة نقلًا عن “القاهرة 24”، وهذا الأمر كان نقطة تحول، بجانب العديد من “الخبطات” الصحفية الأخرى التي انفردنا بنشرها دون المواقع الأخرى”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس تحرير “القاهرة 24”: سبب نجاحنا استهداف قارئ عاش حالة من الاستقطاب الصحفي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.