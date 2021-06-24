تراند الفن: أستاذ استشعار عن بعد بأمريكا: «الهجرة» ربطت المصريين بالخارج ببلدهم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 صباحاً - قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، إن وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تواصلت معه من أجل المساعدة في تحقيق الاستدامة في مصر، مؤكدا على أن المصريين في الخارج يحاولون تقديم أفضل ما عندم في مبادرة حياة كريمة من أجل بناء الإنسان.

جهود كبيرة من وزارة الهجرة

وأضاف «العسكري» خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن العلاقة مع الوزارة مستمرة منذ 4 سنوات بعد إنشاء هذه الوزارة التي تساعد المصريين في الخارج على تقديم جهودهم للمصريين بالداخل بمختلف الطرق.

التعاون بين مختلف الجهات

وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أنه تم التعاون مع وزارات التعليم والزراعة عن طريق التنسيق من جانب وزارة الهجرة، مبينا أن مؤتمرات مصر تستطيع ربطت المصريين بالخارج بمصر مرة أخرى وزادت من التواصل بين المهاجرين ومختلف الوزارات.

التعاون بين المصريين في الخارج ووزارات التعليم والري

وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، أن التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي ساعدت في حصر جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر، لافتة إلى أن هناك جهود محموم من وزارة الري لمتابعة استهلاكات المياه في مصر وهذا سيعود بالنفع على مبادرة حياة كريمة.