تراند الفن: رئيس شركة غزل المحلة يتحدث عن خطة رعاية المواهب وتصديرهم إلى الدوريات الخارجية

تحدث المهندس علي العباسي، رئيس شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تأسيس شركة الكرة وخطة الفترة المقبلة.

وقال علي العباسي في تصريحات تليفزيونية: “مصطفى عبده اعتذر عن رئاسة شركة الكرة، وتم تشكيل مجلس إدارة في شهر 2021، وترأسته برفقة عمر عبدالله، خالد كرم”.

وأضاف: “سنبدأ في الاهتمام بالمواهب الصغيرة وندرس إقامة أكاديمية للكرة في غزل المحلة، ونختار 40 مؤهلة ونتحمل رعايتهم بشكل كامل ونتواصل مع أندية أوروبية من أجل الاستعانة بفكرها”.

وتابع: “سيكون هناك اهتمام خاص بقطاع الناشئين، والفريق الأول هو أكبر الرابحين من المشروع، وسنستعين بكشافين من أجل البحث عن المواهب، وهدفنا هو العودة مثل زمان وهو الاستعانة بالناشئين في النادي”.

وأوضح: “نأمل في اكتشاف مواهب كبيرة مثل النني ومحمد صلاح والمحمدي وهدفنا تصدير لاعبين للدوريات الخارجية”.