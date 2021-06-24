فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
تحدث المهندس علي العباسي، رئيس شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة، عن تأسيس شركة الكرة وخطة الفترة المقبلة.
وقال علي العباسي في تصريحات تليفزيونية: “مصطفى عبده اعتذر عن رئاسة شركة الكرة، وتم تشكيل مجلس إدارة في شهر 2021، وترأسته برفقة عمر عبدالله، خالد كرم”.
وأضاف: “سنبدأ في الاهتمام بالمواهب الصغيرة وندرس إقامة أكاديمية للكرة في غزل المحلة، ونختار 40 مؤهلة ونتحمل رعايتهم بشكل كامل ونتواصل مع أندية أوروبية من أجل الاستعانة بفكرها”.
وتابع: “سيكون هناك اهتمام خاص بقطاع الناشئين، والفريق الأول هو أكبر الرابحين من المشروع، وسنستعين بكشافين من أجل البحث عن المواهب، وهدفنا هو العودة مثل زمان وهو الاستعانة بالناشئين في النادي”.
وأوضح: “نأمل في اكتشاف مواهب كبيرة مثل النني ومحمد صلاح والمحمدي وهدفنا تصدير لاعبين للدوريات الخارجية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس شركة غزل المحلة يتحدث عن خطة رعاية المواهب وتصديرهم إلى الدوريات الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.