تراند الفن: محافظ أسيوط يهنئ الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 صباحاً - هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية العامة على مُستوى المحافظة للعام 2020/2021، حيث أجرى عدة اتصالات هاتفية بهم، معبرًا عن سعادته لتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى، والتي تم اعتمادها الأربعاء.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

واعتمد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية، موجهًا الشكر والتهنئة للطلاب العشر الأوائل على مستوى المحافظة، والحاصلين على مجموع 280 درجة، هم:

1-الطالب عبد الله محمد على، بمدرسة الدكتور محمد رجائي الطحلاوي بديروط

2-الطالبة إنجي عاطف محمد، بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة لغات بمدينة أسيوط

3-الطالبة ريتاج محمد عبد الجواد، بمدرسة ناصر الإعدادية الخاصة بديروط.

4-عمر حجاج ربيع كيلاني، بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة عربي بأسيوط.

5-الطالب نادر ثابت أبوالسعود، بمدرسة سعد بن أبي وقاص الإعدادية بالقوصية.

6-يسى ماهر أنيس، بمدرسة دير الجنادلة الإعدادية بنين بالغنايم.

7-الطالبة ياسمين خالد عبد المؤمن، بمدرسة بني يحيى بحرى الإعدادية بديروط.

8-الطالبة ريم علاء الدين عبد الرحيم، بمدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط.

9-الطالبة سما خالد صديق بمدرسة المستقبل الإعدادية الخاصة لغات بأسيوط.

10-الطالبة نهلة هاني عبد العظيم، بمدرسة الجيل الجديد الإعدادية المشتركة بديروط.

وقال محافظ أسيوط، إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل في مُختلف الشهادات التعليمية نظرًا لتفوقهم الدراسي، معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مُختلف الشهادات والمسابقات، معلنًا تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة، فضلًا عن الدعم المُقدّم لتطوير العملية التعليمية والنهوض بها تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 في مجال التعليم.