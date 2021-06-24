تراند الفن: قائد قطار ينقذ مواطنا ألقى بنفسه أمام مترو الأنفاق بمحطة الشهداء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 صباحاً - أدمن ‏6 دقائق مضت آخر الأخبار 8 زيارة

قال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عقب انتهاء ساعات التشغيل اليومية للقطارات، إن قائد قطار مترو الأنفاق تمكن من إيقاف القطار بعد محاولة أحد المواطنين الانتحار بمحطة الشهداء بالخط الثاني. وأوضح المصدر لـ “القاهرة 24” أنه تم إنقاذ المواطن بعد تسلله إلى نهاية الرصيف، ودخوله لأرصفة الطوارئ التابعة للمحطة، وأثناء تحرك القطار من الرصيف، شاهد قائد القطار مواطنا يحاول الانتحار، وعلى الفور قام بتفعيل فرامل الخطأ.

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