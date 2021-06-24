فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 02:09 صباحاً - قال الإعلامي عمرو خليل، إن جريدة «الوطن» أفردت مساحة لتحقيق لها في عام 2016 عن منطقة بطن البقرة القريبة من المقطم حيث نقلت الصحفية استغاثات المواطنين لطلب حياة أفضل في ظل وجود معارك يومية من العقارب والثعابين في الحي، ولكن بعد 5 سنوات أنهت الدولة هذه الأزمة ونقل جميع السكان إلى أماكن آدمية تصلح للحياة الكريمة ومساكن مخططة تضم كل الخدمات والمرافق. وأضاف «خليل» خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأربعاء، أن الدولة نقلت 1849 أسرة من منطقة بطن البقرة إلى منطقة الأسمرات، حيث المساكن المخططة التي تليق بالمواطنين في الجمهورية الجديدة. ونشرت «الوطن» في الثلاثاء 17 مايو 2016 تقريرا مطولا حول منطقة بحر البقرة الموجودة على كورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة وهي لا تبعد كثيرا عن كنيسة مار جرجرس، وكذلك مسجد عمرو بن العاص أقدم مساجد مصر. وكان يوجد في المنطقة بائعي مخدرات ولكن تم حل هذه المشكلات بإزالة المنطقة ونقل جميع السكان إلى منطقة الأسمرات بعد أن كان يعيش السكان في منطقة يوجد بها الجهل والأمراض والفقر وكل مظاهر البؤس وتدني الخدمات وكان يقطنها 4000 شخص من بينها أفراد كانوا يعيشون على حافة الجبل وكانوا معرضين للموت في أي وقت، كما كانت تتاجر بعض الجمعيات الخيرية بالمنطقة للحصول على مساعدات مادية ثم تختفي بعدها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «من مصر» يشيد بتقرير «الوطن» عن «بطن البقرة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.