تراند الفن: وزيرة الهجرة: «حياة كريمة» ستنفذ مع المصريين في الخارج 3 محاور هامة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت في وقتها لأن المصريين في الخارج كانوا ينتظرون الفرصة من أجل المشاركة في التنمية في مصر، وليثبتوا للقيادة السياسية أنهم يساندون الدولة، لافتة إلى أن المبادرة في الخارج تعمل على 3 محاور؛ الأولى هي التركيز على الأيقونات المصرية المهاجرة في الخارج مثل ليلى بنس المهاجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام العسكري المهاجر المصري في الخارج، ويتم التجهيز حاليا لجمع التبرعات لحياة كريمة، وأكدت أنه سيتم اختيار مشروع يمس قلوب المصريين المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتنفيذه في وقت قريب.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المحور الثاني يهتم بالدراسين في الخارج، حيث تم تنظيم فعاليات كثيرة لتعريفهم بأنشطة الدولة ويعملون حاليا على الترويج للمبادرة في الخارج لأن الشباب خير سفراء لمصر في الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن المحور الثالث لمبادرة حياة كريمة ركز على على التواصل مع المصريين في الخارج الذين يريدون تولي رعاية قرى مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين فيها، لافتة إلى التواصل الدائم مع هؤلاء المصريين عبر تقنية زووم في ظل قيود السفر العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.