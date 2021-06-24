تراند الفن: وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي نقيب المهندسين

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 صباحاً - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لدراسة كل أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتفعيل آليات التعاون مع كل القطاعات والمسؤولين.

وقد تطرق نقيب المهندسين خلال الاجتماع إلى عدة تعديلات أهمها قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة وشرح المراحل التي مر بها قانون النقابة وصولا إلى مجلس النواب مؤخرا، لافتا أن نقابة المهندسين تضم أكثر من 830 ألف مهندس هم عماد الصناعة والعمران في الدولة ويقودون عجلة التنمية في مصر.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن تعديل قانون النقابة هو إفساح المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة وضبط ممارسة المهنة، وزيادة موارد النقابة والمقرره منذ 47 عاما.

وأضاف «ضاحي» أن هيئة مكتب النقابة بالكامل وأغلب أعضاء مجلس النقابة الحالي يمارسون عملهم النقابي متطوعين ولا يتقاضون مليما واحدا على هذا العمل، ثم تم الاستماع إلى كلمات السادة ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب واستفسارتهم بخصوص قانون النقابة.

من جانبه أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدور الوطني والمهني الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين المصرية، وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة في عدة موضوعات.

وقد أبدى نقيب المهندسين سعادته من تعاون التنسيقية مع نقابة المهندسين وأنه سيتم دراسة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة في لجان التنسيقية للوصول الصورة المثلى قبل مناقشته بمجلس النواب.

وفي الختام أشاد نقيب المهندسين بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة، وأكد على استمرار التعاون من خلال لجان النقابة المختلفة.

انعقد الاجتماع بمقر النقابة العامة للمهندسين مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 وفي نهاية الاجتماع قدم وفد التنسيقية درع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لنقيب المهندسين، وقدم نقيب المهندسين درع النقابة لوفد التنسيقية شارك في اللقاء عن نقابة المهندسين المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والنائب المهندس إيهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة وعضو مجلس النواب.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حازم عمر عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ قنا وعمرو عثمان عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب محافظ بورسعيد، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس نواب عن التنسيقية، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكلا من هلا عباده ومحمد أمين وأحمد صبري وأنور اسماعيل ومؤمن سيد، وأحمد فتحي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تواجد بالحضور النائبة إيمان العجوز عضو مجلس النواب، والمهندس مايكل جرجس أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.