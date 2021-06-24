تراند الفن: انتهاء فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر بمطروح

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 صباحاً - اختتمت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية، لمراكز شباب مصر، تحت شعار( الشباب وريادة الأعمال والأمن القومى )، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، وذلك تحت رعاية، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما حضر الافتتاح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور ماجد العزازى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين، من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادى الجديد ومطروح، والتى استضافتها محافظة مطروح في الفترة من 18 إلى 24 يونيه الجارى.



بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم عرض فيلم عن أنشطة فعالية القمة الشبابية الثانية، والتى عقدت خلالها عدد من ورش العمل والمحاضرات مع استعراض وتبادل الأفكار بين الشباب المشاركين، في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، كذلك زيارة عدد من المواقع، ومنها مدينة العلمين الجديدة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كما تم استعراض نماذج من المقترحات والأفكار لنماذج مشروعات جديدة لخدمة المجتمع.



وفى كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشباب المحافظات الحدودية على أرض مطروح، في إطار تأكيد أهمية تبادل الفكر والخبرات، مع وعيهم بدورهم الوطنى الهام كحراس لبوابات مصر، ومشاركتهم على مر العصور للقوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على حدود مصر.



بينما وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى كلمته مؤكدا على أنه رغم ما يحيط من تحديات فى كافة الاتجاهات إلا أن أهم التحديات هى تحقيق التنمية المتكاملة ودورها فى تحقيق الاستقرار والتقدم للمجتمع، مع سعى وزارة الشباب والرياضة الدائم لابتكار استراتيجيات قومية للشباب المصرى، مع قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات وتحقيق الانتصارات، مع تنظيم كثير من الفعاليات الدولية الكبرى، ككأس العالم لكرة اليد وغيرها، بفكر يؤكد على مدى الانتماء والولاء للوطن.



وفى نهاية الفعالية تم تكريم شباب المحافظات الحدودية المشاركين، مع توجيهيم الشكر لوزراة الشباب والرياضة ولمحافظة مطروح، على تلك المشاركة الجادة والهامة فى حياتهم، وكذلك تكريم اللجان المنظمة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة، واتحاد مراكز الشباب والرياضة.