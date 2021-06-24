تراند الفن: مذيع لم يتقاضى راتبه يفاجيء الجمهور بتصرف “غير متوقع” أثناء تقديمه النشرة الإخبارية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: فاجأ مذيع من زامبيا الجمهور يقطع النشرة الإخبارية التي كان يقدمها على الهواء مباشرة؛ ليشكو من عدم تلقيه هو وزملائه في محطة KBN التلفزيونية رواتبهم.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، بدأ المذيع المذيع كابيندا كاليمينا نشرته كالمعتاد، وعند انتقاله لتقديم تقرير عن أهم الأخبار توقف للشكوى عبر الهواء مباشرة، حيث قال:“بعيدًا عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر، علينا أن نتقاضى رواتبنا، لم يتم الدفع لنا“، وعلى الفور، تم قطع البث.

وأعلن المسؤولون في المحطة التلفزيونية، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة ووصفوا المذيع بأنه يبحث عن الشهرة، وكان مخمورًا مشيرين إلى أن“قطع البث عنه كان الازدراء الذي يستحقه“.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.