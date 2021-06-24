تراند الفن: طرق تساعدك على تصميم شقتك بكفاءة.. تعرفِ عليها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يعشق الكثير من الناس الديكور وتغيير الأثاث، فعندما تنتقل إلى شقتك الجديدة، يمكن أن يكون تركيب كل شيء مهم، خاصة عندما تكون الشقة صغيرة، حيث يتطلب الأمر تفكيرًا عمليًا وإبداعًا لجعل شقتك الصغيرة تبدو جميلة وواسعة، ويمكن للحلول الذكية والصديقة للميزانية أن تجعل منزلك يبدو رائعًا وتمنحك شعورًا عائليًا، وإليك بعض النصائح لتزيين شقتك الصغيرة.

اختيار لوحة الألوان

يختار معظم الناس الألوان للأثاث والديكور، ولا ينبغي لأحد أن يتجاهل طلاء الجدران، وبالنسبة لشقة صغيرة، فإن ألوان الباستيل أو الألوان المتغيرة تخلق وهمًا بالمساحة والانفتاح، لذا اختر اللون الأبيض الباهت أو الأبيض أو الباستيل أو الألوان المتحولة، لجعل منزلك يبدو متجدد الهواء.

المرايا

تضيف المرايا الجدارية العمودية الطويلة عمقًا ومظهرًا أنيقًا إلى غرفتك، لذا ضع مرايا كبيرة الحجم على الجدران لإضفاء مزيد من الاتساع على المكان، حيث تعكس المرايا الأرضية الضوء بحيث تخلق أجواءً طبيعية محيطة جميلة في الغرفة.

لوحات جدارية

التقاط اللوحات البسيطة سيجعل شقتك تبدو جميلة ويخلق تأثيرًا أكثر اتساعًا، فمن خلال تعليق اللوحات المركبة أو بعض الإطارات، يمكنك ملء الجدار بسرعة دون اكتظاظ المساحة، كما سيعمل فن النسيج البسيط كنافذة ويخلق وهمًا بالفضاء.

ديكور زجاجي وشفاف

استخدام طاولة زجاجية بسيطة أو أكريليك شفاف تمتزج بسهولة مع بقية الغرفة، يمنح إحساسًا متجدد الهواء، لذا فإن الأثاث الخشبي الصلب سيجعل الشقة تبدو أصغر مقارنة بالشقة الزجاجية.

سجادة مطابقة

اختر سجادة مطابقة أو لوحة ألوان متطابقة لشقتك الصغيرة لإضفاء مظهر واسع.

الأريكة المنخفضة العصرية

إذا كنت لا تقوم بتخصيص الأريكة، فاختر واحدة ذات ارتفاع منخفض، حيث يعطي هذا مساحة مرئية واضحة لشقتك، إذا كنت قد تختار بدائل بسيطة للأريكة مثل أسرة الأريكة، وأسرّة النهار وغيرها.

استخدم أرفف حائط طويلة

استخدام الرفوف الطويلة والعمودية سيجعل المكان يبدو مرتبًا وواسعًا، كما سيمنحك أيضًا مساحة لتخزين كتبك وأعمالك الفنية دون استهلاك مساحة كبيرة.