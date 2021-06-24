تراند الفن: 5 طرق تساعدك على ممارسة اليوجا لفقدان الوزن بعد الولادة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 4 زيارة

يتسبب الحمل في زيادة بعض المشكلات المتعلقة بشكل الجسم، ليس فقط في زيادة الوزن أثناء الحمل، بل يسبب أيضًا الكثير من التصلب وآلام العضلات ويعرضك لخطر اضطرابات نمط الحياة، إذا كان وزنك زائدًا، لذا فإن اليوجا هي أفضل طريقة للقيام بذلك، حيث يمكن أن يحافظ أيضًا على لياقتك العقلية، ويخفف من التوتر الذي تواجهه الأمهات الجدد. الطريقة الأولى قف مع المباعدة بين ساقيك ووركيك.

يجب أن تكون القدمان مضغوطة تمامًا ومتوازيتان.

استنشق وارفع ذراعيك فوق رأسك وشبك أصابعك.

قم بالزفير تمامًا واسترخي.

اسحب أغطية ركبتك لأعلى.

ارفع كعبيك وذراعيك في نفس الوقت لأعلى.

اقلب راحة يدك نحو الأفق.

الحفاظ على الوضع لبعض الوقت على الأقل لمدة 5 أنفاس.

العودة إلى الوضع الأولي. الطريقة الثانية حرك قدميك بعيدًا عن بعضهما بمقدار 3 أقدام.

يجب أن يواجه إصبع قدمك الأيمن الجدار الأيمن.

استنشق وخذ ذراعيك في خط مستقيم مع كتفيك.

الزفير.

تقدم نحو الزاوية اليمنى ثم انزل.

حافظ على صدرك مفتوحًا.

يجب أن تكون ذراعيك محاذية لبعضها البعض.

استنشق بعمق.

الزفير أثناء العودة إلى الموقف الأولي.

كرر الإجراء باتجاه الجانب الأيسر. الطريقة الثالثة يجب أن تكون ركبتيك متباعدة تمامًا أسفل خط الورك.

يجب أن تكون اليدين متوازيتين مع كتفك.

استنشق بينما الحبل الشوكي محايد.

ازفر مع أخذ حوضك ورفع الحبل الشوكي لأعلى.

اثنِ ذقنك تجاه صدرك.

شد البطن للداخل. قم

بلف حوضك وإسقاط الحبل الشوكي لأسفل.

افتح صدرك نحو الأمام وخذ ذقنك نحو السماء.

كرر بقدر ما تستطيع. الطريقة الرابعة قم باستنشاق مع الحفاظ على الحبل الشوكي محايدًا، ثم ازفر تماما.

استنشق مرة أخرى ارفع ساقك اليمنى وذراعك اليسرى.

ازفر أثناء لمس ركبتك لمرفقك.

وجه جبهتك نحو ركبتك كلما أمكن.

العودة إلى الموقف الأولي. الطريقة الخامسة اجلس واثني ركبتيك أمام صدرك.

اجلب كعبك الأيسر خارج خط الورك الأيمن بينما كعبك الأيمن خارج خط الورك الأيسر.

كدس ركبتيك على بعضهما البعض.

استنشق وارفع ذراعك الأيمن.

ازفر واثني كوعك خلف ظهرك.

خذ ذراعك الأيسر خلف ظهرك.

اشبك أصابعك، وكرر الوضعيات مرة أخرى.

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