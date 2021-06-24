تراند الفن: تدخل حيز التنفيذ نهاية العام.. 7 مليارات دولار استثمارات للمنطقة صناعية روسية بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 03:09 صباحاً - وقعت روسيا ومصر اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر في 2018، وتمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار، وستنفذ المنطقة على 3 مراحل ولمدة 13 عاما.

وتعقد مصر مباحثات حاليا في موسكو، وتختتم اليوم الخميس بالعاصمة الروسية، اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، والذي يضم كلًّا من “روسيا الاتحادية – بيلاروسيا – كازاخستان – أرمينيا – قيرغيزستان”.

ومن المقرر ان تعقد وزيرة التجارة والصناعة على هامش اعمال اللجنة عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين بروسيا الإتحادية من بينهم دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى واندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الاوراسى.

والمنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تبلغ مساحتها 5 ملايين متر وهي منطقة صناعية متكاملة لجذب استثمارات وصناعات روسية متنوعة، بحسب تصريحات سابقة من المهندس يحي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

والمنطقة الروسية هي الأولى من نوعها خارج روسيا، وكان هناك دراسات كثيرة، وسيجرى الانتهاء من الأمور العالقة خلال اجتماعات اليوم، للتغلب على هذه النقاط ووضع برنامج زمني أكثر وضوحًا وأسرع في التنفيذ.

وقبل نهاية هذا العام تبدأ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الجزء الأول من المنطقة الصناعية الروسية، أي في أول مليون متر من إجمالي 5 ملايين متر، على أن يدخل المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية الروسية:

نسب العمالة المصرية تبلغ 90% داخل مشروعات المنطقة الصناعية.

استثمارات المنطقة الصناعية الروسية تبلغ 6.9 مليار دولار بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها.

يبدأ العمل بأول مرحلة بعد توقيع العقد النهائى لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعى الروسى.

يتم خلال المرحلة الأولى من المنطقة الروسية، توفير 7300 فرصة عمل فى مجالات التشييد والبناء.

يقوم المطور الصناعى الروسى بالتوازى مع التنفيذ، فى استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين.

مع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى، تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة.

المرحلة الثانية من أعمال المنطقة الصناعية الروسية توفر 10 آلاف فرصة عمل، وتنتهى خلال عام 2022.

يتم العمل بالمرحلة الثالثة لتطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع.

توفر المرحلة الثالثة 17 ألف فرصة عمل فى مشروعات البنية التحتية.

ينتهى تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بالكامل خلال عام 2031.

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