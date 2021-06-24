نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجآت عروض بنده في السعودية وأفضل العروض في مجله بنده Hyper Panda حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مفاجآت وعروض لم يسبق لها مثيل من هايبر بندة السعودي، حيث تعد عروض بنده الأسبوعية من أفضل العروض في محلات السعودية كلها، بل وفي دول الخليج، والوطن العربي، حيث يعد هايبر بندة Hyper Panda من أكبر، وأشهر محلات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

عروض متميزة جداً من هايبر بندة السعودية على جميع أنواع اللحوم الطازجة، ومنها: عروض على اللحم البقري الستريجانوف البرازيلي، وكذلك على الروستو البقري البرازيلي، كما تتوفر تخفيضات على الكفتة البقري الأسترالي، وعلى النقانق البقري الأسترالي، وكذلك على البرجر البقري الأسترالي المميز من بنده، وأيضاً على كفتة الشوي البقري المميز من هايبر بندة، وكذلك ضمن لحوم بنده العديد من العروض.

مفاجآت هايبر بنده Panda

خصومات ومفاجآت مميزة جداً على جميع أنواع الأجبان، والألبان من هايبر بنده في السعودية ضمن خصومات بندة الأسبوعية، ومنها: عرض على الجبن الفيتا الدنماركي الممتاز، وكذلك عرض على الجبن الفيتا الغنم من فالباريسوValbresso، وخصومات على جبنة عكاوي من أسترا Astra، وكذلك على الجبنة البراميلي بالزبدة من زينة zainah، وخصومات على الجبنة الرومي الممتازة من هيلثي فود Healthy food.

عروض هايبر بندة

خصومات، وعروض مميزة جداً على ألبان، وأجبان بنده، ومنها: وعلى خليط الزبدة الغير مملحة الإماراتي، وعلى الجبنة الهولاندية الإيدام من فريكو Frico، وكذلك على الجبنة الشيدر البيضاء الإيراني، وأيضاً على اللبنة التركية العادية القليلة الدسم من بريزيدون President ، وكذلك على شبيهة القشطة الطيب الطازجة، وعلى الجبنة الهايلاند الدوبل كريم من هايبر بندة، وكذلك على الزيتون الأسود الماموث من الريف، وأيضاً على مكعبات الجبنة السلطة الدنماركي بالزيت والزيتون، وأيضاً على مخلل الخضار المشكل من ماركة طيبة Taiba، وكذلك على مكدوس الزوادة المميز من طيبة.

مواعيد عمل بندة وهايبر بنده

يعمل هايبر بندة ماركت في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في جميع فروعه بدول الخليج العربي، وكذلك في باقي الدول العربية صباحاً، ومساءاً من السابعة، وحتي اليوم التالي.