فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - نشر الفنان مصطفى شعبان صورة له مع فريق عمل مسلسل «عائلة الحاج متولي» على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيسبوك» وتطبيق «إنستجرام». وكتب شعبان فوق الصورة «20 عاما على مسلسل عائلة الحج متولي» مصحوبة بقلبين، ويظهر في الصورة أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان القدير الراحل نور الشريف والفنانة غادة عبدالرازق وماجدة زكي وسمية الخشاب وأنعام سالوسة ورانيا يوسف. يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها شعبان هذه الصورة، حيث نشرها قبل 39 أسبوعا، وأشار فيها إلى النجوم غادة عبدالرازق وسمية الخشاب ورانيا يوسف. وتفاعل الجمهور مع الصور معلقين: «والله كان مسلسل جميل دي أجمل عيلة»، وكتب آخر: «بشوف الصورة دي الأستاذ نور الشريف الله يرحمه مصطفى شعبان وغادة عبدالرازق ورانيا يوسف وسمية الخشاب وأحمد الدمرداش افتكر أغنية وردة وعملت إيه فينا السنين». وكتب متابعة لصفحة شعبان من المغرب: «رحم الله الفنان نور الشريف وتحية لمصطفى شعبان الفنان الجميل من متابعيك مند بداياتك من المغرب».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصطفى شعبان ينشر صورة من كواليس «عائلة الحاج متولي»: عدى 20 سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.