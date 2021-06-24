تراند الفن: لصان يسرقان مسن بالقوة وسط شارع شهير في لندن

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة، لحظة سرقة شابان بالقوة لمسن في شوارع لندن ببريطانيا.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن المسن تعرض للسرقة غرب لندن وتحديدا في تشيلسي بينما كان منشغلا بالنظر في جواله، واستغل الشابان انشغاله بجواله وتتبعاه من الخلف ثم قاما بمهاجمته.

وأضافت أن أحدهما قام بجذبه من كتفه ودفعه نحو الجدار ثم قام ومن معه بإسقاط المسن على الأرض وانقضا عليه وسرقاه بالقوة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان سماعهما للمسن وهو يصرخ بصوت عال جدا خلال مقاومته للسرقة، وأسرع وراءهما بعد سرقته، ولكن لا يعرف أحد ماذا حدث بعد ذلك.

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