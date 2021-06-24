تراند الفن: بن مساعد ينتقد العرفج وبرنامج “ياهلا”: أستغرب تمرير إساءة “الغيامة” بوصف رأيي برأي غيرعاقل!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد:رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال الأسبق على تصريحات الكاتب أحمد العرفج بشأن تعليق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة على انتقاده لسعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي باختيار ثلاثي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني.

فرق بين تقبل الرأي وتقبل الإساءة

وقال الأمير خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “أقول لد. أحمد سلمه الله : ثقتك في أنني سأعمل إعادة تغريد لإساءة وردت في البرنامج لي لا أدري من أين استمديتها”.

وأضاف: ” لو أنك لا تدرك أن وصف رأيي برأي غير عاقل أمر مسيء لما بذلت هذا الجهد في إغراقي بمدح تقبل الرأي، هناك فرق بين تقبل الرأي وتقبل الإساءة،عتبي فقط على روتانا وعلى أخي مفرح”.

تمرير إساءة عبدالعزيز الغيامة

وأضاف الأمير: الحقيقة أنني أستغرب من برنامج يا هلا ومن الدكتور أحمد تمرير إساءة عبدالعزيز الغيامة لي .. ربما يكون من حقه وصف رأيي برأي مشجع رغم أنني أوضحت أسباب رأيي في عدة تغريدات .. ومع هذا لا إساءة مباشرة في أن يعتبر رأيي رأي مشجع ولكن أن يقول :أي عاقل سيختار الثلاثة فهذه إساءة لا مبرر لها.

وتابع: “الإساءة في كلام الغيامة الذي نقلوه بأن يقول أي عاقل سيختار الثلاثة ، أي أن كل من لا يقول بذلك ليس عاقلًا.”

تعليق العرفج

وكان العرفج، علق خلال برنامج “ياهلا” على تصريحات الأمير ابن مساعد، قائلا: “الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكثر شخص يتقبل النقد والرأي والرأي الآخر”.

وتابع: ” أبو حمد قال أن رأيه كان رأي مشجع وأنه ينظر إلى اللاعبين بعيون زرقاء وهذا من حقه”. وأكمل: ” ثلاثة من الهلال يتضارب عليهم الناس معنى ذلك أن قيمتهم عالية “.

وأردف: شهادة لله الأمير من أكثر الناس الذين يتقبلون الرأي والرأي الآخر وأنا متأكد أنه أول من سيعمل رتويت لكلام أبو حمد. وترى قضيتهم حلوة هم يتهاوشون على الجودة.

تغريدة الأمير عن ثلاثي الهلال

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد، انتقد المدرب سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي باختيار ثلاثي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” يوم الخميس الماضي: “أراه اختيار يضر بالمنتخب الأول خصوصًا أنه مقبل قريبًا على التصفيات النهائية لكأس العالم (10 مباريات) خلال هذا العام، كون اللاعبين الثلاثة من ركائز المنتخب الأول وكذلك من ركائز ناديهم الذي سيشارك بدءًا من شهر أغسطس آسيويًّا .. يصعب جدًّا على الـ3 اللاعبين حمل عبء كل هذه المشاركات”.

تعليق عبدالعزيز الغيامة

وعلق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة على تصريح الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قائلا : ” “تصريح الأمير عبدالرحمن بن مساعد وجهة نظر مشجع فقط، لأن الكل يعلم أن سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني أفضل 3 لاعبين ليس في السعودية وحسب بل في آسيا أيضًا، ووجودهم سيفيد المنتخب الأولمبي ولن يؤثر على المنتخب الأول”. مشيرا إلى أن أي عاقل سيختار الثلاثة.

وأضاف الغيامة: “لو كان ابن مساعد رئيس الاتحاد السعودي لـ كرة القدم لن يقول هذا الكلام، خاصة أن المنتخب السعودي يعود لـ الأولمبياد بعد غياب دام لـ 25 عامًا”.