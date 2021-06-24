فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أعلنت الفنانة رانيا يوسف، اليوم عن اختراق حسابها على “واتساب”، قائلة: “محدش يتعامل معايا نهائيًا”.
وأوضحت الفنانة رانيا، عبر خاصية الأستوري بموقع “إنستجرام”: “لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي، تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيًا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم”.
وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية، يوم السبت الماضي، تأجيل أولى محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، لجلسة 17 يوليو.
ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف والذي يتهمها بسبه وقذفه، يطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بعد نظرها أمام قاضي التحضير عدة جلسات دون جدوى من الصلح بينهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على “واتساب”: “محدش يتعامل معايا نهائيًا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.