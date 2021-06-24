تراند الفن: رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على “واتساب”: “محدش يتعامل معايا نهائيًا”

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، اليوم عن اختراق حسابها على “واتساب”، قائلة: “محدش يتعامل معايا نهائيًا”.

وأوضحت الفنانة رانيا، عبر خاصية الأستوري بموقع “إنستجرام”: “لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي، تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيًا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم”.

وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية، يوم السبت الماضي، تأجيل أولى محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، لجلسة 17 يوليو.

ونظرت محكمة القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات نظر دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف والذي يتهمها بسبه وقذفه، يطالبها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بعد نظرها أمام قاضي التحضير عدة جلسات دون جدوى من الصلح بينهم.