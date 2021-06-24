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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أعادت الجهات المعنية بمحافظة دمياط، إنارة شارع الثورة بمدينة كفر سعد، والذي جرى افتتاحه منذ أسبوعين بتكلفة 13 مليون جنيه بعد تطويره.
وانتهت شركة كهرباء شمال الدلتا، من تركيب محول كهربائي جديد ولمبات ليد بأعمدة الإنارة، كما تم وضع صناديق قمامة جديدة بالشارع، وذلك استجابة لـ”القاهرة 24″، بعد نشر شكوى المواطنين من انعدام الإنارة بالشارع الذي تم افتتاحه حديثا.
وكان عدد من أهالي مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، تقدموا بشكوى من عدم وجود لمبات إنارة بشارع الثورة بوسط مدينة كفر سعد، فضلًا عن تراكم القمامة بالشارع؛ لعدم وجود صناديق قمامة.
وأعرب الأهالى عن استيائهم من حالة الظلام الدامس الذى يغرق فيها الشارع كل مساء، إضافة إلى تراكم أكوام القمامة لعدم وجود صناديق بالشارع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استجابة لـ”القاهرة 24″.. إنارة شارع الثورة بكفر سعد في دمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.