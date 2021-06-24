تراند الفن: استجابة لـ”القاهرة 24″.. إنارة شارع الثورة بكفر سعد في دمياط

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أعادت الجهات المعنية بمحافظة دمياط، إنارة شارع الثورة بمدينة كفر سعد، والذي جرى افتتاحه منذ أسبوعين بتكلفة 13 مليون جنيه بعد تطويره.

وانتهت شركة كهرباء شمال الدلتا، من تركيب محول كهربائي جديد ولمبات ليد بأعمدة الإنارة، كما تم وضع صناديق قمامة جديدة بالشارع، وذلك استجابة لـ”القاهرة 24″، بعد نشر شكوى المواطنين من انعدام الإنارة بالشارع الذي تم افتتاحه حديثا.

وكان عدد من أهالي مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، تقدموا بشكوى من عدم وجود لمبات إنارة بشارع الثورة بوسط مدينة كفر سعد، فضلًا عن تراكم القمامة بالشارع؛ لعدم وجود صناديق قمامة.

وأعرب الأهالى عن استيائهم من حالة الظلام الدامس الذى يغرق فيها الشارع كل مساء، إضافة إلى تراكم أكوام القمامة لعدم وجود صناديق بالشارع.

إنارة شارع الثورة بكفر سعد

إنارة شارع الثورة بكفر سعد

إنارة شارع الثورة بكفر سعد

إنارة شارع الثورة كفر سعد