تراند الفن: متحدث مترو الأنفاق يكشف تفاصيل محاولة انتحار مواطن أسفل عجلات القطار بمحطة الشهداء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق تفاصيل واقعة إلقاء مواطن بنفسه على شريط قضبان مترو الأنفاق بالخط الثاني “شبرا الخيمة – المنيب” محاولا الانتحار. وأضاف متحدث مترو الأنفاق لـ القاهرة 24 أنه تم تلقى مكالمة من قائد القطار إلى غرفة التحكم المركزي بوجود مواطن يحاول الانتحار وتم استخدام رباط فرامل الطوارئ من قبل قائد القطار مشيرًا إلى أنه تم فصل التيار الكهربي عن محطة الشهداء. وأوضح بكير أنه تم اصدار تعليمات بمسير القطار فوارغ حتى محطة شبرا الخيمة الانتهائية بالخط الثاني لمترو الأنفاق مؤكدا على توقف الحركة لمدة 10 دقائق ومن ثم تم استئناف عودة التيار الكهربي إلى المحطة.

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