فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - لقي طفل يدعي “محمد.ع.ف” ويبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه غرقا، في مياه ترعة منية البندره، بدائرة مركز السنطة، التابعة لمحافظة الغربية، بعد اختفائه ورحلة بحث استغرقت أكثر من 10 ساعات.
تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغات من الأهالي، بالعثور على جثة طفل مصرع في ترعة قرية منية البندره، بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتم انتشال الجثة، بتعاون مع الأهالي.
وتبين أن الطفل يدعي، “محمد.ع.ف”، ويبلغ من العمر 8 سنوات، لقي مصرعه غرقا، في ترعة منية البندره، ويرجح أن يكون سقط في الترعة نتيجة اختلال توازنة أثناء لهوه في المياه، بعد أن قام ذوية بالبحث عنه في كل مكان، منذ مساء أمس حتي الساعات الأولى من صباح اليوم، في رحلة بحث استغرقت 10 ساعات، وقاموا بنشر صورة للطفل على صفحات التواصل الاجتماعي، لمن يتعرف علية حتي تم العثور عليه غارقا في ترعة القرية وانتشال جثتة.
وقد احرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، في ظروف وملابسات الواقعة.
وورد تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة، وجرى نقل الجثه إلي المشرحة، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد اختفائه ورحلة بحث لمدة 10 ساعات.. العثور على جثة طفل غارقًا في مياه ترعة بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.