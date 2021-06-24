فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 04:09 صباحاً - استقبلت وزارة الصحة والسكان عددا من التساؤلات الخاصة بميعاد الجرعة الثانية للقاح استرازينكيا المضاد لفيروس كورونا عبر الخط الساخن لوزارة الصحة 105، وقامت الوزارة بالرد على المواطنين من خلال تقرير رسمي أصدرته؛ طمأنت فيه المواطنين بشأن جميع اللقاحات الموجودة في مصر، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف.
الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا بعد 3 أشهر
وقالت الوزارة إن لقاح أسترازينيكا من اللقاحات الفعالة على مستوى العالم، وأوضحت الوزارة أن الفرق بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا هي 3 أشهر يتم من خلالها المتابعة من خلال فريق طبي متخصص تحسبا لظهور أي أعراض جانبية غريبة.
وتابعت الوزارة أنه حتى الآن لم يرد الوزارة أي شكوى تفيد بظهور أي أعراض غريبة على المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا سواء من حصلوا على لقاح سينوفارم الصيني أو أسترازنكيا، وكل الأعراض الجانبية التي وردت الوزارة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو إحمرار موضع التطعيم أو صداع بسيط وهي أعراض تزول في غضون يومين ولا تحتاج إلى طبيب.
وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر.
وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وناشدت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الصحة توضح موعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.