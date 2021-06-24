تراند الفن: تكريم إلهام شاهين في مهرجان أسوان الدولي مساء اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 صباحاً - «إيزيس للإنجاز» اسم الجائزة التي يمنحها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، والذي ينطلق مساء اليوم الخميس للفنانة إلهام شاهين تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل الذي عبرت فيه من خلاله عن قضايا المرأة.

اختيار فيلمي «العار» و«البرئ» للفنانة إلهام شاهين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

انطلقت الفنانة إلهام شاهين في عالم الفن مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، واستطاعت في سنوات قليلة أن تصبح إحدى أهم النجمات في عالم السينما والدراما.

في عالم الدراما قدمت الفنانة إلهام شاهين عددا من المسلسلات الناجحة منها «البراري والحامول»، «مسألة مبدأ»، «نصف ربيع الآخر»، «الحاوي»، «نظرية الجوافة»، «قضية معالي الوزيرة»، «قصة الأمس»، «نعم ما زالت آنسة».

وفي عالم السينما، شاركت الفنانة إلهام شاهين الزعيم عادل إمام ثلاثة أفلام وهي «الهلفوت»، «رمضان فوق البركان»، «أمهات في المنفى».

ومع النمر الأسود أحمد زكي، قدمت إلهام شاهين فيلم «البرئ» عام 1986 للكاتب وحيد حامد والمخرج عاطف الطيب، وحصد المركز رقم 28 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية.

ومع الفنان نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، كان للفنانة إلهام شاهين رصيدًا كبيرًا معهما، أبرزهما تعاون الثلاثي من خلال فيلم «العار» للسيناريست محمود أبوزيد، وإخراج علي عبدالخالق، واحتل الفيلم المركز 56 في قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

ومن الأفلام التي قدمتها إلهام شاهين مع نور الشريف «السكاكيني»، «الطيب والشرس والجميلة»، «الهروب إلى القمة»، «عفريت النهار»، «الظالم والمظلوم».

ومع الفنان محمود عبدالعزيز قدمت إلهام شاهين عددًا من الأفلام الهامة منها «سوق المتعة»، «الجنتل»، «هارمونيكا»، «دنيا عبدالجبار».

تعودت إلهام شاهين على مناقشة قضايا المرأة ومشاكلهن في المجتمع بأفلامها

لم تكتف الفنانة إلهام شاهين بالتمثيل فقط، ولكن دخلت مجال الإنتاج الفني وقدمت عددًا من الأفلام المميزة منها «واحد صفر»، «يوم للستات» وناقشت خلالها قضايا تمس المرأة والفتيات بمختلف طبقاتهن الاجتماعية، فضلًا عن مشاركتها في أفلام عبرت من خلالها عن المشاكل التي تواجه الفتيات والسيدات وبعض القضايا المسكوت عنها في المجتمع منها «يا دنيا ياغرامي»، «خلطة فوزية»، «لحم رخيص»، «حظر تجول».