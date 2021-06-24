تراند الفن: بعد 14 عاما من الحرمان.. أب يفجع بوفاة طفله وإصابة ابنته التوأم في حادث دهس بنجران

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: لقي طفل 5سنوات مصرعه فيما أصيبت شقيقته بعدما دهستهما سيارة يقودها رجل مسن، أثناء لهوهما بلعبة الإسكوتر بمتنزه الملك فهد بنجران.

وحسب “الوطن” قام المسن بنقل الطفل وشقيقته إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أنه تبين أن الطفل توفي في الحال بعد الحادث فيما ما زالت شقيقته في وضع حرج جدا بالعناية المركزة.

وعلق سفر آل لعجم والد الطفل والطفلة على الحادث قائلا: ” الحمد لله على قضائه وقدره لله ما أخذ وله ما أعطى، سائلا الله أن يجعل فيصل شفيعا لنا يوم القيامة وأن يشفي شقيقته وأن يلهمنا الصبر والسلوان وأن يربط على قلب والدته وأن يعوضنا من عنده.” مشيرا إلى أن كان رزق بالطفل والطفلة بعد 14 عاما من الحرمان والمعاناة.

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