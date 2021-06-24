تراند الفن: كاسيميرو يتحدث عن فوز البرازيل القاتل أمام كولومبيا

تحدث النجم البرازيلي كاسيميرو عن فوز فريقه القاتل أمام كولومبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، لبطولة كوبا أمريكا.

وقال كاسيميرو فى تصريحات صحفية بعد المباراة:”‏كولومبيا وصلت مرة واحدة وكانت فعالة، وبقيت في الخلف، وكانت تلعب في الدفاع بعد تسجيل هدفها”.

وأضاف نجم منتخب البرازيل:” المدرب تيتي يتحدث دائمًا عن القوة الذهنية، واليوم كان الأمر كذلك رغم الجودة الكولومبية.”

يذكر أن البرازيل لم تخسر أي مباراة رسمية بمشاركة كاسيميرو كأساسي، حيث لعبت 24 مباراة، حققت الفوز فى 20 وتعادلت فى أربع.