فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تحدث النجم البرازيلي كاسيميرو عن فوز فريقه القاتل أمام كولومبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، لبطولة كوبا أمريكا.
وقال كاسيميرو فى تصريحات صحفية بعد المباراة:”كولومبيا وصلت مرة واحدة وكانت فعالة، وبقيت في الخلف، وكانت تلعب في الدفاع بعد تسجيل هدفها”.
وأضاف نجم منتخب البرازيل:” المدرب تيتي يتحدث دائمًا عن القوة الذهنية، واليوم كان الأمر كذلك رغم الجودة الكولومبية.”
يذكر أن البرازيل لم تخسر أي مباراة رسمية بمشاركة كاسيميرو كأساسي، حيث لعبت 24 مباراة، حققت الفوز فى 20 وتعادلت فى أربع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاسيميرو يتحدث عن فوز البرازيل القاتل أمام كولومبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.