فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
حقق لاعبو المنتخب البرازيلي رقمًا مميزًا جديدًا، بعد الفوز أمام كولومبيا فى الجولة الرابعة، من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.
وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، إنه بالفوز على كولومبيا، حقق المنتخب البرازيلي 10 انتصارات متتالية، تحت قيادة المدير الفني تيتي، وهي أطول سلسلة انتصارات تحت قيادة المدرب الوطني.
وخطف منتخب البرازيل فوزا مثيرا أمام نظيره منتخب كولومبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.
وبهذه النتيجة، رفع منتخب البرازيل رصيده إلي 9 نقاط، فى صدارة المجموعة الثانية، ليتأهل إلي الدور المقبل، بينما ظل منتخب كولومبيا فى المركز الثاني برصيد أربع نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منتخب البرازيل يحقق رقمًا مميزًا جديدًا تحت قيادة تيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.