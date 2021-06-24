تراند الفن: منتخب البرازيل يحقق رقمًا مميزًا جديدًا تحت قيادة تيتي

حقق لاعبو المنتخب البرازيلي رقمًا مميزًا جديدًا، بعد الفوز أمام كولومبيا فى الجولة الرابعة، من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، إنه ‏بالفوز على كولومبيا، حقق المنتخب البرازيلي 10 انتصارات متتالية، تحت قيادة المدير الفني تيتي، وهي أطول سلسلة انتصارات تحت قيادة المدرب الوطني.

وخطف منتخب البرازيل فوزا مثيرا أمام نظيره منتخب كولومبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب البرازيل رصيده إلي 9 نقاط، فى صدارة المجموعة الثانية، ليتأهل إلي الدور المقبل، بينما ظل منتخب كولومبيا فى المركز الثاني برصيد أربع نقاط.