تراند الفن: نيمار يتخطى رقم بيليه في التمريرات الحاسمة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة

تخطي نيمار جونيور نجم منتخب البرازيل رقم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، بعد صناعة هدف أمام كولومبيا في الجولة الرابعة، لدور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا. وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء، إن نيمار تخطى بيليه كأكثر من مرّر تمريرات حاسمة، للمنتخب البرازيلي عبر التاريخ، برصيد 48 أسيست. وخطف منتخب البرازيل فوزا مثيرا أمام نظيره منتخب كولومبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات، من بطولة كوبا أمريكا. وبهذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيد من النقاط إلي 9 نقاط، فى صدارة المجموعة الثانية، ليتأهل إلي الدور المقبل، بينما ظل منتخب كولومبيا فى المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

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