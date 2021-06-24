تراند الفن: القصة الكاملة لهجوم أسرة محمد حلاوة على ياسمين عبدالعزيز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - شهدت الساحة الفنية الفترة الماضية حرب على السوشيال ميديا أطرافها بوسي شلبي وريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز.

بدأت القصة عندما استضافت إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» في شهر رمضان الماضي الإعلامية بوسي شلبي، والتي وجهت لها سؤالا: «ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود». لترد بوسي شلبي قائلة: «يسرا هي رقم واحد في الوطن العربي».

لتنشر ياسمين عبر الإنستجرام مقطع من هذه المقابلة وتعلق عليها بأموجي ضحكة: قائلة: «هموت»

لتلتزم بوسي الصمت وتفاجئ الجميع بمقابله خاصة مع ريهام حجاج تحكي عن علاقتها بـ محمد حلاوة وتتجاهل اسم ياسمين عبدالعزيز وذكرتها باسم الطرف الثاني لتعلق ياسمين عبدالعزيز على الحلقة قائلة: «تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة مبالك بقا لو عملت؟ الصمت مش ضعف الصمت قوة».

وتعلق من خلال بوست اآخر بصورة مع أحمد العوضي وعلقت قائلة: «على الله حكايتكم يا جوز حرابيق».

ليكون هذا البوست سببا في هجوم أسرة محمد حلاوة على ياسمين، حيث ظهرت لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة، خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقالت: «أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال».

وأضافت: «يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنوات بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش».

واختتمت: «عاوزينك أنت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنت تكوني سعيدة لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يا رب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك».

لتظهر ليلى ابنة محمد حلاوة هي الأخرى لتهاجم طليقة والدها «ياسمين عبدالعزيز» عبر ستوري «الإنستجرام» الخاص بها.

قائلة: «إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير».

وتابعت: «الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك».