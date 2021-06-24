تراند الفن: 4 أطعمة عليك تجنبها للتخلص من حساسية الأنف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أكد خبراء الصحة في عيادة “أورغانيك فارمسي”، أن تجنب 4 أطعمة، يساعد على التخلص من حساسية الأنف التي تنتشر في الصيف.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “سكاي نيوز” فإن تلك الأطعمة هي :

الجبن العتيق

الجبن العتيق “القديمة” هو واحد من أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من الحساسية، وفقا للخبراء في “أورغانيك فارمسي”، حسب ما أشارت صحيفة “صن” البريطانية.

ويحتوي الجبن، وخاصة النوع العتيق، على الهستامين الذي يسبب الحساسية ويمكن أن يزيد أعراض “حمى القش” سوءا.

الألبان

تزيد معظم أنواع منتجات الألبان من حدة أعراض الحساسية لأنها تزيد من إفراز الجسم للمخاط.

وباستخدام حليب اللوز أو الشوفان بدلا من حليب البقر، يمكن للشخص أن يقلل من كمية المخاط.

الشمام

تحتوي بعض الأطعمة مثل الفواكه والخضروات على بروتين مشابه لحبوب القش التي تسبب الحساسية.

وعندما يأكلها الأشخاص المصابون بمتلازمة حبوب اللقاح، فإن أجسامهم تخطئ في هذه الأطعمة بحبوب اللقاح، مما يسبب رد فعل.

تشمل أعراض هذا النوع من حمى القش تورم الشفاه، وحكة في الفم، وحكة في الأذن الداخلية.

ويعتبر الشمام محفزا رئيسيا لهذه الأعراض، ويعتبر سيئا ​​لأولئك الذين لديهم حساسية تجاه الحبوب.

القهوة

القهوة مشروب آخر يجب تجنبه، فبالإضافة إلى تحفيز إفراز الهيستامين، عدو مرضى حمى القش، فقد وجد أن القهوة تسبب احتقان الكبد، مما يجعل الأعراض أكثر حدة.

وقد لا يؤدي ذلك إلى نفس الشيء تماما، لكن حاول استبدال قهوة الصباح بفنجان من شاي البابونج.