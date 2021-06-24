تراند الفن: نانسي عجرم تطرح الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد قريبا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تطرح الفنانة نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة اغنيتها الثالثة من ألبومها “نانسي 10″، وتحمل الأغنية عنوان “جاية معاك”.

وكانت اللبنانية نانسي عجرم طرحت من قبل أغنيتين الأولى بعنوان “حبك بيقوي” واعتمدت نانسي عجرم في كليب الأغنية على الأزياء الخفيفة، حيث ارتدت ملابس مناسبة للسير على البحر، ووضعت مكياج خفيفًا، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: “حبّك بيقوى مع الأيام.. حبّيت خلاص مش عايزة كلام.. وحياة هوانا حبّك أمانة.. ماقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينّا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبي كمان.. في القلب ساكن في كل الأماكن.. أنا وانت لينا حبيبي مكان.. وحياة هوانا حبّك أمانة.. ماقدرش أخونها ولو بكلام”.

نانسي عجرم

أما الأغنية الثانية تحمل عنوان “مشكلتك الوحيدة” كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، وتقول كلمات الأغنية:

أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ

من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ

أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي

إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية

لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف

ما بينمحي مني حرف

أنا موجودي بروحك وعلّمتك كيف تحسّ

وبإيدي كتبت جروحك وأنا اللي بمحيها وبسّ

وكانت نانسي عجرم طرحت مؤخرا