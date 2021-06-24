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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تطرح الفنانة نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة اغنيتها الثالثة من ألبومها “نانسي 10″، وتحمل الأغنية عنوان “جاية معاك”.
وكانت اللبنانية نانسي عجرم طرحت من قبل أغنيتين الأولى بعنوان “حبك بيقوي” واعتمدت نانسي عجرم في كليب الأغنية على الأزياء الخفيفة، حيث ارتدت ملابس مناسبة للسير على البحر، ووضعت مكياج خفيفًا، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.
وتقول كلمات الأغنية: “حبّك بيقوى مع الأيام.. حبّيت خلاص مش عايزة كلام.. وحياة هوانا حبّك أمانة.. ماقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينّا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبي كمان.. في القلب ساكن في كل الأماكن.. أنا وانت لينا حبيبي مكان.. وحياة هوانا حبّك أمانة.. ماقدرش أخونها ولو بكلام”.
أما الأغنية الثانية تحمل عنوان “مشكلتك الوحيدة” كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، وتقول كلمات الأغنية:
أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ
من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ
أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي
إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية
لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف
ما بينمحي مني حرف
أنا موجودي بروحك وعلّمتك كيف تحسّ
وبإيدي كتبت جروحك وأنا اللي بمحيها وبسّ
وكانت نانسي عجرم طرحت مؤخرا
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نانسي عجرم تطرح الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد قريبا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.