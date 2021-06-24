فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية أبوابه أمام الزائرين طوال أيام الأسبوع، وهناك فئات معفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف ماعدا يومي الجمعة والسبت.
وهم كالتالي:-
1- ذوي الاحتياجات الخاصة المصريين مع مرافق واحد مصري.
2- الصحفيين المصريين والأجانب الحاملين لكارنية المركز الصحفي للمراسلين الأجانب.
3- أبناء وزوجات الشهداء ومصابي الحروب والمحاربين القدماء.
4- طلبة كليات كل من الآثار، والسياحة والفنادق قسم إرشاد، والآداب أقسام التاريخ والحضارة والآثار، والهندسة والفنون الجميلة قسم عمارة، والفنون التطبيقية قسم التصميم الداخلي، وطلبة التربية الفنية قسم تثقيفي، وطلبة ماجستير التراث وإدارة المواقع وعلوم المتاحف.
5- أعضاء نقابتي الفنانين التشكيليين والمرشدين السياحيين، والمصريين فوق الـ 60عامًا وطلاب المدارس الحكومية بمراحل الابتدائي والإعدادي وجمعيات دور الأيتام بخطاب مسبق.
6- الأطفال حتى سن 6 سنوات جميع أيام الأسبوع، والسفراء وحرمهم بالإضافة إلى أطقم الجيش الأبيض والتمريض بحد أقصى 3 مرافقين حتى نهاية عام 2021.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على الفئات التي يحق لها زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مجانًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.