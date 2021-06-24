تراند الفن: قبل اجتماعات اللجنة المشتركة.. تعرف على أبرز المعلومات عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 24 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تترأس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وفد مصر في العاصمة الروسية موسكو، في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمى والفنى في دورتها الثالثة عشر. الاجتماعات ستتناول دعم العلاقات الاقتصادية والتجارة بين البلدين، ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي. أبرز المعلومات عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا:- -تأسيس المنطقة الصناعية الروسية قريبا من منطقة قناة السويس. -تفعيل بنجاح اللجنة المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى- التقنى بين روسيا ومصر. -يتم تنفيذ المشروعات التى تفتح آفاقا واسعة مثل بناء المحطة النووية المصرية الأولى في مدينة الضبعة – مصر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في مجال التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. -احتفلت مصر وروسيا العام الماضي بالذكرى 77 سنة لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. -الفترة ما بين 1950 و1970 تميزت الروابط بين البلدين بمستوى عالٍ للتفاهم وبتنفيذ فعال لعدد كبير من المشروعات الثنائية. -توقيع أكبر معاهدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية لتوريد 1300 عربة ركاب روسية والتى قد بدأنا بتنفيذها. كيف يؤثر بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع المستوردة؟ (تقرير)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.